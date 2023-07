Unicam punta sul metaverso per la campagna di comunicazione

"La nostra Meta, il tuo uniVerso" è il pay off scelto quest'anno dall'Università degli studi di Camerino per la campagna di comunicazione dell'ateneo marchigiano, presentata dal rettore Claudio Pettinari.

Protagonisti ancora una volta le studentesse e gli studenti iscritti all'Ateneo camerte che si fanno testimonial della loro positiva esperienza, di studio e di vita.

Tema centrale è il metaverso, con l'intento di sottolineare quanto sia importante utilizzare al meglio la tecnologia, senza perdere di vista le peculiarità della persona. E proprio nel metaverso si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, realizzata grazie alla collaborazione con l'Associazione PA Social, che ha messo a disposizione i visori VR, alla quale hanno partecipato il rettore, il presidente di PA Social Francesco Di Costanzo, il prorettore vicario Graziano Leoni, Matteo Franza di Meta, i docenti e gli studenti.

"Nei sei anni del mio mandato rettorale - ha sottolineato Pettinari - Unicam è cresciuta moltissimo: lo dico con grande soddisfazione e ringrazio per questa tutte le componenti della comunità universitaria che hanno fatto sì che succedesse e che sono gli artefici di tutti i successi ottenuti". "Abbiamo attivato sei nuovi corsi di laurea, che formeranno le nuove generazioni in grado di vincere quelle sfide sociali indicate dall'Europa - ha aggiunto -. Dal nuovo anno accademico attiveremo il corso di laurea in Scienza dei materiali, novità nel panorama nazionale, con forte caratterizzazione alla innovazione ed alla sostenibilità, e rimoduleremo il piano formativo del corso di laurea in Tecnologie e diagnostica per i beni culturali, che avrà sede a Camerino". "Abbiamo aumentato il numero di borse di studio e tendiamo al costante miglioramento della qualità dei servizi - ha detto ancora il rettore -. Da venti anni le classifiche Censis ci premiamo e da tre anni siamo addirittura primi in Italia, quest'anno con l'eccellente punteggio di 101,7".

Dal 1 luglio è possibile iscriversi ad uno dei corsi di laurea attivati dalle cinque Scuole di ateneo: Architettura e Design, Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie.



