Ragazzo scomparso, appello del sindaco di Montefortino

Sono proseguite anche la notte scorsa le ricerche di Kamrul Howlader, il diciottenne originario del Bangladesh, ma domiciliato a Montefortino, in provincia di Fermo, dove abita con un familiare. Del giovane si sono perse le tracce nei giorni scorsi, lunedì sera con la denuncia formale per scomparsa sono cominciate le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Fermo.

Il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni ha lanciato un appello, con una descrzione del ragazzo: occhi e capelli neri, alto 1,55 m, "chi avesse notizie e informazioni è pregato di chiamare il 112". Sempre a Montefortino ha sede un presidio di ricerca, dove operano i vigili del fuoco, compresi quelli inviati da altri comandi, i volontari della Protezione civile, carabinieri, Soccorso Alpino, unità cinofile e sommozzatori del 115, che hanno effettuato un'immersione nel lago di Gerosa.

La zona è sorvolata dai droni e da un elicottero dei vigili del fuoco. Per oggi è prevista infine una cabina di regia, convocata dalla Prefettura.



