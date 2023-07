Lube, 44 milioni di euro per sito produttivo dedicato all'export

Lube industries, leader italiana nella produzione di cucine, investirà 44 milioni di euro, con un incentivo di circa 9,5 milioni di euro nell'ambito di fondi Pnrr per Next Appennino finalizzati alla rigenerazione economica del cratere sismico, per realizzare una nuova unità produttiva a Treia (Macerata) per la produzione di mobili da cucina, living e armadi per il mercato estero.

Il progetto Lube for Future è stato presentato in Regione insieme al progetto parallelo che invece realizzerà Ariston Group sempre agevolata da incentivi di Next Appennino. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati in Regione, alla presenza tra gli altri del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dal Ceo Lube Fabio Giulianelli, da Marcello Giulianelli e Alessio Sileoni, rispettivamente direttore operativo, e responsabile ricerca e sviluppo di Lube.

"La produzione dedicata all'estero è un elemento chiave per lo sviluppo dell'azienda. - ha spiegato Marcello Giulianelli - Gli obiettivi sul territorio sono un aumento di fatturato a doppia cifra per il gruppo diretto e per l'indotto composto da piccole e medie aziende". L'iniziativa mira anche ad alzare la produttività di queste imprese, e ad aumentare qualità ed efficienza del prodotto". Lube stima di assumere "60 unità di personale molto specializzato per utilizzare macchinari di ultimissima generazione. Puntiamo a una maggiore competitività per l'internazionalizzazione: competiamo con aziende tedesche che fanno dell'efficienza produttiva un vanto ma pensiamo che l'investimento non è secondo a nessuno, per un prodotto competitivo e accattivante". Dei 44 milioni di euro investiti, 27 milioni di euro riguardano per macchinari unici nel loro genere.

L'azienda intende in sostanza dare vita a una produzione per l'estero, separata da quella continua per il mercato nazionale, personalizzata per l'esportazione in merito a "dimensioni, forme, servizi". Ci saranno "cataloghi dedicati e completi, una semplificazione della progettazione. Un investimento, ha concluso Giulianelli, che mira ad aumentare la quota di esportazione dell'azienda, attualmente al 10% della produzione, ma che porterà benefici al territorio e a tutto l'indotto.





