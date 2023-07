Export Distretti Marche +18,9% nel 2022, meglio dell'Italia

Export dei distretti delle Marche in brillante stato di salute. Il 2022 si chiude con circa 4,8 miliardi di euro, +18,9% rispetto al 2021, maggiore della media italiana (+14,2%). Nel quarto trimestre dello scorso anno, inoltre, l'export distrettuale marchigiano ha registrato un +15,8% (rispetto al +9,6% dei distretti italiani), ottavo trimestre di aumento consecutivo. Questi i dati più significati emersi dall'analisi periodica della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

I distretti del sistema moda marchigiano fanno registrare un +31,5%, meglio del complesso dei distretti del sistema moda italiani (+15,5%). Le Calzature di Fermo, primo distretto per export della regione con oltre 1,6 miliardi di euro di export ha registrato un +32,8% (pari a 406 milioni di euro), grazie anche alle esportazioni verso la Cina (+98,6%, pari a 90 milioni di euro in più); Stati Uniti (+47,5%), Germania e Francia (+24,1%), Paesi Bassi (+56,2%), Spagna (+41,8%), Regno Unito (+29,4%).

L'unico Paese in contrazione tra i principali mercati di sbocco è la Russia (-12,8%).

Stessa dinamica per l'Abbigliamento marchigiano, che cresce del 28,8% rispetto al 2021. Per la Pelletteria di Tolentino +30,4%, anche se rimane l'unico distretto marchigiano a non essere riuscito a superare i livelli di export del 2019. Per la Jeans valley del Montefeltro +27% rispetto al 2021.

Molto positiva la dinamica dei distretti del sistema casa: Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano, con un totale export di oltre 1 miliardo di euro nel 2022 (secondo distretto marchigiano per vendite all'estero), segnano un +5,5%; Le Cucine di Pesaro, con 364 milioni di euro di export, realizzano una crescita del 6,2% tendenziale. Ottime performance anche per il Cartario di Fabriano, che con 281 milioni di euro di export nel 2022 segna un +16,9% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Brillante l'andamento del distretto degli Strumenti musicali di Castelfidardo, che è cresciuto in termini di export del 22,9% rispetto al 2021.

L'andamento delle esportazioni distrettuali marchigiane è stato buono sia verso i mercati maturi (+22,1%) sia verso i nuovi mercati (+14,4%). Ma nel 2023 è atteso un rallentamento.





