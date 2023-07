Ariston investe 100 milioni in progetto tecnologie rinnovabili

Un piano di investimento strategico focalizzato su energie rinnovabili e ad altissima efficienza in prodotti come pompe di calore e caldaie all'idrogeno, ulteriore spinta a ricerca e sviluppo per accelerare l'innovazione di prodotto e processo; decarbonizzazione dei processi produttivi mantenendo l'occupazione di qualità e consolidando le filiere locali. Sono le direttrici sulle quali Ariston Group, multinazionale nata a Fabriano (Ancona), investirà circa 100 milioni di euro in un progetto nell'ambito di Next Appennino finalizzato a favorire la rigenerazione economica nelle aree del cratere sismico. E' uno dei due progetti presentati in Regione ad Ancona: nell'altro è il Gruppo Lube a mettere in gioco 44 milioni per rafforzare la produzione di cucine per il segmento di mercato estero.

"Per Ariston è un progetto importante all'interno di un percorso più ampio di investimento sul territorio a Fabriano nelle Marche, dove siamo nati, - dice a margine della presentazione Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group - vogliamo incrementare ancora la capacità produttiva delle nostre soluzioni rinnovabili e ad altissima efficienza come le pompe di calore, in tutte le loro articolazioni, vogliamo aumentare la nostra forza di ricerca e sviluppo e riqualificare alcune aree dei nostri siti industriali". "Stiamo parlando - precisa - di un progetto pluriennale in cui l'azienda pensa di investire circa 100 milioni di euro, e il finanziamento pubblico è di 16 milioni di euro".

"La nostra azienda si basa su una cultura che parte da mio nonno Aristide - ricorda Merloni, citando l'avo 'non c'è valore economico se non accompagnato da progresso sociale" -. Siamo leader mondiali del confort termico, del riscaldamento rinnovabile ad altissima efficienza, degli ambienti dell'acqua e della climatizzazione. L'investimento vuole essere coerente con questo percorso, sviluppando la competitività dell'azienda, investendo in maniera importante in Italia e nel luogo simbolo dell'azienda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA