Acquaroli, progetti e logica ecosistema per la rigenerazione

"Un progetto fondamentale che costituisce parte delle politiche per la ricostruzione e anche per la rigenerazione economica e sociale di territori, particolarmente importante per la loro strategia". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine della presentazione dei due contratti di sviluppo nell'ambito del progetto Next Appennino, per la rigenerazione economica e sociale del cratere sismico, che vedono protagonisti Ariston Group e Lube per grandi investimenti supportati in parte da finanziamenti pubblici.

Si tratta, ha spiegato Acquaroli, di "territori che già soffrivano prima del sisma del 2016 che oggi soffrono in maniera aggiuntiva a causa degli eventi del terremoto che hanno portato delle conseguenze pesanti in termini di spopolamento e impoverimento". "Questi due progetti sono importanti per rilanciare il concetto di ecosistema, - ha sottolineato - di rigenerazione economica e sociale intorto a investimenti che riguardano imprese con storie importanti, contraddistinte da risultati sotto gli occhi di tutti, che coinvolgono una filiera la quale attorno a loro cresce e crea ricchezza, occupazione e forza per tutto il nostro tessuto imprenditoriale marchigiano".

"Ci aspettiamo altri investimenti - ha precisato il presidente delle Marche - ma soprattutto che questa logica di ecosistema, a cui noi teniamo tantissimo e su cui abbiamo puntato, possa contagiare anche altre realtà. Cercheremo di fare il possibile affinché con la programmazione europea, anche fuori dalle aree del sisma, si possa arrivare al modello che ci contraddistingue e che ci è riconosciuto come modello proprio.

Affinché dalle piccole e medie imprese alle grandi imprese - ha concluso - si possa dialogare e costruire tessuti economici importanti che riescano a resistere alle crisi e costruire una strategia collettiva".



