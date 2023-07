Si rovescia il quad, muore 88enne

Un uomo di 88 anni di nazionalità tedesca è morto nella tarda serata di ieri a seguito di un incidente accaduto mentre era in sella ad un quad nelle campagne di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno.

Nel tardo pomeriggio l'anziano, residente in zona da tempo, era uscito per fare un'escursione; non vedendolo rientrare in serata i familiari hanno dato l'allarme e sono iniziate le ricerche facilitate dal fatto che il mezzo, finito in un dirupo, era rimasto con le luci accese.

Una volta individuato intorno alle ore 22, i vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero. Nulla hanno invece potuto i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del tedesco, probabilmente come conseguenza della caduta nel fossato. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).