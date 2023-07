Scontro tra auto, ferita una famiglia di 4 persone, grave bimbo

(ANSA) - MONSANO, 11 LUG - Un'intera famiglia di 4 persone (madre e padre, una figlia 16enne e un figlio di 10 anni) è rimasta ferita in uno scontro a Monsano (Ancona) tra la Panda sulla quale stavano viaggiando e una Ford. Dopo l'urto padre e figlia sono riusciti a uscire dall'auto, mentre la madre e il bambino sono rimasti intrappolati tra le lamiere e sono stato liberati dai vigili del fuoco.

Il bambino, apparso subito in gravi condizioni, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona, dove sono stati trasferito in ambulanza anche padre, madre e sorella. Sotto choc, ma illeso il conducente della Ford.

Sul luogo oltre ai vigili del fuoco, ad un'ambulanza della Croce Verde, anche i carabinieri e la polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.. (ANSA).