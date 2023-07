Revocato divieto di balneazione a Baia Flaminia a Pesaro

A Baia Flaminia di Pesaro si torna a fare il bagno in mare. È stata revocata l'ordinanza che vietava temporaneamente la balneazione, a partire da sabato 8 luglio, nelle acque marino-costiere corrispondenti ai tratti individuati come: zona 50 metri nord tratto a mare viale Varsavia; 150 metri sud tratto a mare viale Varsavia; via Parigi numero civico 8; viale Berna.

Come certificato dall'Arpam, che ieri ha effettuato i controlli, i valori sono rientrati nella norma, consentendo la normale fruizione delle acque, fa sapere il Comune di Pesaro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA