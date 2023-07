Quattro concerti a luglio nell'Estate Musicale Apecchiese

Al via la seconda edizione di "Estate Musicale Apecchiese". La rassegna, curata dall'Associazione Teatrale degli Appennini, si aprirà domani, mercoledì 12 luglio, nel cortile di Palazzo Ubaldini con Kirkos Opera, scritta e diretta da Fabio Masini, direttore del Conservatorio Rossini di Pesaro. Seguiranno il 16 luglio "Il carnevale degli animali" del Conservatorio di Perugia; il 19 luglio Ensemble di percussioni e il 26 luglio Quartetto d'Archi, entrambi del Conservatorio Rossini, tutti eventi a ingresso gratuito e con inizio alle ore 21.

L'evento di Apecchio (Pesaro Urbino) è stato presentato ad Ancona dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini, che ha concesso il patrocinio, dal consigliere regionale Giacomo Rossi e dal direttore artistico Nicola Nicchi. La rassegna ha "il merito di valorizzare i nostri borghi, valorizzare le comunità - ha detto Latini - promuovere eventi che possono animare i territori, con una risonanza, grazie all'impegno degli organizzatori, non solo regionale, ma anche nazionale". Una proposta che "vuole ridare slancio al territorio", ha rimarcato Rossi, mentre il il direttore artistico Nicola Nicchi ha evidenziato l'obiettivo della manifestazione di far conoscere e "apprezzare ai giovani la musica classica suonata dal vivo grazie a musicisti affermati a livello nazionale e internazionale".



