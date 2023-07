Interventi polizia Ancona per liti, 28 discussioni in famiglia

Oltre 60 interventi della Polizia di Stato per sedare varie liti verificatesi ad Ancona in meno di un mese e mezzo. Di queste, quasi la metà riguardavano fatti avvenuti all'interno di contesti familiari. Lo ha reso noto la Questura che ha preso in esame il periodo dal primo giugno a oggi annoverando 64 litigi riconducibili a contrasti in tema di viabilità, questioni condominiali, rumori, soggetti molesti.

Episodi in cui gli agenti hanno, in primo luogo, riportato la calma assicurando la sicurezza e l'incolumità. Decine, ben 28, le liti in famiglia avvenute nello stesso periodo: dato per cui la Polizia suggerisce alle donne di non sottovalutare alcun segnale di comportamenti maltrattanti e di poter segnalare le situazioni a rischio anche in forma anonima.



