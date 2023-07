Doppio binario per minori tempi d'attesa nei pronto soccorso

(ANSA) - ANCONA, 11 LUG - A breve la giunta regionale delle Marche varerà la misura per il cosiddetto "doppio binario" per l'assistenza dei pazienti in pronto soccorso, misura che ha l'obiettivo abbassare i tempi d'attesa in particolare per i codici di minore gravità (bianco e verde) già avviata a Macerata e Civitanova Marche, e che si dovrebbe estendere ai pronto soccorso di tutta la regione. Lo ha fatto sapere, a margine del Consiglio regionale, l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. "Dobbiamo garantire che il numero di persone che si presenta in codici bianchi e verdi, fenomeno che esiste anche per la carenza della medicina nel territorio, possa avere un accesso adeguato e non permanere all'interno dei pronto soccorso per lunghissime ore. - ha detto Saltamartini - In sostanza ci saranno medici e infermieri deputati a valutare le condizioni dei codici bianchi e verdi, mentre il triage valuterà i codici rossi, arancioni ecc.".

Questa separazione dei canali d'accesso al pronto soccorso, ha spiegato, sarà possibile attraverso le "prestazioni aggiuntive". Ricordando i provvedimenti del governo, Saltamartini ha ricordato come siano a disposizione degli operatori che forniranno prestazioni aggiuntive "100 euro all'ora, dunque 800 euro per turno su un trattamento di 3mila euro. Potrebbe essere un buon incentivo. Per un infermiere sono 50 euro l'ora, 400 euro per un turno su un trattamento inferiore a 2mila euro".

L'esperimento è stato già avviato a Civitanova e Macerata: "due medici in prestazioni aggiuntive per i codici bianchi e verdi, per evitare il sovraffollamento, mentre gli altri seguono il percorso normale di triage". "La misura approntata dal governo per incentivare prestazioni aggiuntive è una risposta, - ha affermato - lo avevamo chiesto alla Giornata delle Marche al ministro alla Salute. Il provvedimento è arrivato, le risorse sono state stanziate e con queste misure emergenziali contiamo di dare una risposta aggiuntiva".

"Si prefigura l'arrivo di 2milioni di turisti nella regione in estate - ha sottolineato Saltamartini - e un aumento dell'afflusso di prestazioni proprio nel periodo in cui anche il personale sanitario ha diritto di riposare e andare in ferie".

