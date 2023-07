Dopo una multa aggredisce un ausiliario a Porto San Giorgio

Vede un ausiliario del traffico che lo sta per multare e reagisce violentemente, prima con minacce e poi aggredendolo. E' accaduto nei giorni scorsi a Porto San Giorgio (Fermo), dove un uomo, pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione cittadina.

Tutto è nato da una violazione al codice della strada che l'operatore stava rilevando. Il soggetto, vedendo l'ausiliario compilare un verbale per la multa, si è infuriato: prima ha iniziato a inveire e minacciare l'agente ausiliario, offendendolo ripetutamente; poi lo ha colpito con un pugno al collo, facendolo cadere a terra e procurandogli delle lesioni.

Ne avrà per una decina di giorni. L'agente ha sporto querela ai carabinieri che, al termine degli accertamenti, hanno denunciato l'aggressore, già noto alle forze di polizia. (ANSA).