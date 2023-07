Cresce (+22%) donazione Velenosi Vini per progetto Orto di Paolo

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 11 LUG - La donazione che Velenosi Vini, azienda vinicola di Ascoli Piceno, consegna quest'anno alla Cooperativa Sociale Pa.Ge.F.Ha Onlus - che gestisce il progetto del Centro Diurno Socio-Educativo per l'autismo L'Orto di Paolo - cresce ancora, fino ad arrivare a 9mila euro, +22% circa rispetto al 2022. Tantissimi i clienti che hanno acquistato Falerio Doc e Rosso Piceno Doc Superiore in Edizione Speciale, sia attraverso il punto vendita della cantina che via e-commerce.

Il progetto di vendemmia che vede impegnati i ragazzi de L'Orto di Paolo e Velenosi Vini, nato nel 2020 - in piena pandemia - come laboratorio occupazionale per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilitò psico-motorie, è diventato per Angela Velenosi e il suo team uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della stagione. Una sinergia che vede le due squadre lavorare fianco a fianco in un'esperienza che concilia solidarietà e sostenibilità e che culmina nella produzione, imbottigliamento ed etichettatura (realizzata dagli stessi ospiti de L'Orto di Paolo) di due vini che rappresentano, per la cantina ascolana, dei veri classici: Falerio Doc Edizione Speciale e Rosso Piceno Doc Superiore Edizione Speciale.

"Questa collaborazione aiuta gli ospiti del centro a integrarsi nel mondo del lavoro e continua ad arricchirci come persone" ha detto Angela Velenosi nel corso di una conferenza stampa al Caffè Meletti. "L'acquisto dei nostri clienti delle Edizioni Speciali ci permette di sostenere attivamente lo sviluppo di nuovi progetti di inclusione e integrazione che la struttura promuove e soprattutto ci motiva a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso".

Secondo Mirko Loreti, vicepresidente della Cooperativa Pa.Ge.F.Ha Onlus, "gli ospiti che partecipano alla vendemmie presso Velenosi Vini attendono questo momento tutto l'anno, perché l'accoglienza che viene loro riservata è sempre calorosissima e questo li rende ancora più responsabili e attenti al risultato finale", facendolo sentire "parte integrante della comunità". (ANSA).