Caldo: Ancona bollino arancione oggi e domani

Ancona con bollino arancione oggi e domani: lo indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che prende in considerazione 27 città italiane. Il bollino arancione indica il rischio salute per la fascia di popolazione più vulnerabile, quindi anziani, bambini e portatori di malattie croniche. Oggi le città che lo hanno sono 8 in tutto (tra cui Ancona), domani il loro numero scenderà a 5 (Ancona, Bari, Campobasso, Pescara e Trieste), e giovedì a 4 (Bari, Catania, Messina e Palermo). Sono invece 8 oggi le città con bollino rosso che indica il massimo livello di rischio salute per il caldo e altrettante ce ne saranno domani, mentre giovedì saliranno a 10. Sono invece uscite dal bollettino le città con bollino verde, cioè nessun rischio da ondata di calore.



