Tajani, manterremo gli impegni sul porto di Ancona

La trilaterale Italia-Slovenia-Croazia ad Ancona "è già un segnale di grande attenzione nei confronti di questa città". Durante l'incontro "abbiamo parlato di portualità anche a livello internazionale, bisogna inserire il porto di Ancona in un sistema portuale più ampio del nord dell'Adriatico. Gli impegni che abbiamo preso li manterremo, poi bisognerà lavorare con gli investimenti per far sì che questo porto possa pescare di più. Con la crescita del nostro Paese, con una politica industriale che permetta anche il rilancio delle imprese marchigiane, il porto di Ancona diventerà fondamentale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della trilaterale Italia-Slovenia-Croazia ad Ancona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA