Tajani, Forlani grande protagonista della politica italiana

"Un grande protagonista della politica italiana". Con queste parole il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto rendere omaggio a Arnaldo Forlani, originario della Marche, durante una conferenza stampa ad Ancona nell'ambito della trilaterale Italia-Slovenia-Croazia. "Ho avuto la fortuna di conoscerlo da giornalista e di frequentarlo da politico, credo sia giusto rendergli omaggio, come ministro e come parlamentare, per ciò che fa fatto per il nostro paese e per la sua regione", ha sottolineato Tajani nel ricordo del leader della Dc recentemente scomparso. (ANSA).