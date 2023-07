Sorvegliato speciale coinvolto in una rissa, arrestato

Non poteva allontanarsi da Porto Recanati (Macerata) il 25enne coinvolto in una rissa a Civitanova Marche (Macerata), lo scorso 4 luglio, e pertanto è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, residente nel condominio multietnico Hotel House, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quel Comune. Eppure, da un'indagine del Nucleo Operativo e Radiomobile, è stato riconosciuto per aver preso parte a una rissa scoppiata sul lungomare nord di Civitanova Marche.

I militari sono arrivati a lui grazie alle immagini di videosorveglianza: sono stati sequestrati anche gli indumenti e le calzature che indossava quella notte. In attesa dell'udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione: il giudice del Tribunale di Macerata ha convalidato stamane l'arresto e confermato la misura nei suoi confronti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA