Silvetti, ad Ancona un ponte per i Balcani

La trilaterale Italia-Slovenia-Croazia "è una grande opportunità, voluta fortemente dal ministro Tajani, che ringrazio, è una percezione diversa di Ancona che ha una sua ribalta internazionale ed è l'inizio di un percorso". Lo ha detto il sindaco di Ancona Daniele Silvetti alla trilaterale Italia-Slovenia-Croazia. "Qui si lavora per creare coesione internazionale, inclusione internazionale e soprattutto un ponte verso i Balcani, questo è il segnale più forte e parte oggi da Ancona", ha sottolineato, aggiungendo che "oggi parliamo di economia, di sostenibilità, e di integrazione, Ancona ha una storia di accoglienza e possiamo dare tanto".

Il sindaco ha poi rilevato che "per essere un ponte Ancona ha la necessità di sviluppare le proprie infrastrutture", a partire dal porto, con la creazione di "nuovi spazi". A breve, su questo tema, ci sarà un incontro al ministero delle Infrastrutture per "mettere a terra i primi dettagli sull'ampliamento", ha riferito Silvetti.



