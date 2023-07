Musica e didattica, il batterista Dario Esposito ad Arcevia

Decima edizione ad Arcevia (Ancona) per il Drum Summer Camp con Dario Esposito, batterista del Banco del Mutuo Soccorso. Due le sessioni previste da quattro giorni ciascuna di musica e batteria: dal 20 al 23 luglio e dal 9 al 12 agosto. Il programma didattico prevede una parte tecnica, ma anche approfondimenti stilistici e laboratori pomeridiani.

Un percorso che vede lo strumento e lo studio della batteria in gran parte dei suoi aspetti, con focus sul groove e sui ritmi più importanti negli anni, dal jazz al progressive rock, arrivando all'elettronica ed alle ritmiche più attuali. Il tutto immersi tra le colline marchigiane di uno dei borghi più belli d'Italia, Arcevia: sarà proprio il Comune a rilasciare a fine corso i diplomi, al termine di un'esibizione finale.

Dario Esposito è un batterista italiano con 30 anni di esperienza alle spalle, sia dal vivo che in studio.

Caratterizzato da versatilità, padronanza dei tempi dispari e delle dinamiche e dei diversi linguaggi musicali, ha all'attivo numerose collaborazioni, come il gruppo storico del progressive rock italiano Banco del Mutuo Soccorso, Balletto di Bronzo, il suo trio sperimentale Deelay e il gruppo jazz-autoriale Federica Baioni 4tet. Ha suonato negli stadi, palasport e teatri di tutta Italia, con diversi progetti anche all'estero e in apertura dei concerti di Ligabue, Porcupine Tree e di altri grandi nomi. E' molto attivo anche nella didattica della batteria tanto da essere stato nominato "Teacher of the Week" per la Hudson Music.





