Minaccia passanti col coltello, bloccato dalla polizia

(ANSA) - ANCONA, 10 LUG - Minacciava i passanti con un coltello da cucina. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri in via Cagli, ad Ancona, dove alcuni cittadini hanno segnalato un uomo fuori controllo che brandiva un'arma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti a cui l'uomo ha rivolto frasi senza senso. Protagonista di questo episodio è un 40enne, italiano.

Dopo vari inviti a gettare l'arma, ha finalmente desistito e gli agenti hanno potuto bloccarlo e portarlo in Questura per gli accertamenti.

Nello stabile dove si è svolto il fatto, alcune porte recavano evidenti segni di scasso provocati da pugni o calci e vi sono stati trovati un'arma illecitamente detenuta, piccole quantità di droga, un bilancino di precisione: tutto è stato sottoposto a sequestro, insieme al coltello da cucina usato per minacciare i passanti. Tra questi anche una coppia di coniugi che hanno dovuto ripararsi nell'auto per sfuggire alle percosse e alle minacce dell'uomo.

In Questura il 40enne ha continuato a opporre resistenza e minacciare gli operatori, motivo per cui è stato portato nel locale reparto psichiatrico per accertamenti. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di porto abusivo di armi, minacce aggravate, percosse, oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale. In valutazione anche l'applicazione di una misura di prevenzione, fanno sapere dalla Questura di Ancona.

