Guardia di finanza, tenente Valletta al Nucleo Operativo a Fermo

Cambio al comando del Nucleo Operativo del Gruppo Guardia di Finanza di Fermo, ora guidato dalla tenente Alessia Valletta. Di origini abruzzesi, ha vissuto a Pomezia (Roma): nel 2018 è risultata vincitrice del concorso per allievi ufficiali ed è entrata a far parte del 118/o corso "Monte Cimone IV" conseguendo, al termine del ciclo formativo, la laurea in giurisprudenza. Il 14 settembre 2020 è stata promossa al grado di sottotenente e due anni dopo a quello di tenente. Questo è il suo primo incarico operativo, preceduto da un periodo di affiancamento, finalizzato ad acquisire una preliminare conoscenza del territorio e del contesto socio-economico della circoscrizione in cui opera il Reparto.

La tenente Valletta prende il posto della tenente Alessia Barilaro, che dopo due anni di servizio a Fermo, è stata trasferita alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L'Aquila in qualità di ufficiale istruttore. Durante il periodo al comando del Nucleo Operativo, Barilaro ha contribuito al raggiungimento di importanti risultati nelle varie attività operative: dal contrasto all'evasione, all'elusione ed alle frodi fiscali, a quello degli illeciti in materia di spesa pubblica, fino alla lotta alla criminalità economica e finanziaria.

A lei sono andati i migliori auspici per il nuovo incarico che andrà a ricoprire da parte del comandante provinciale di Fermo, colonnello Massimiliano Bolognese, oltre a ringraziarla per la collaborazione fornita ed il proficuo lavoro svolto al comando fermano. Bolognese ha poi augurato buon lavoro alla neo comandante Valletta, auspicando il massimo impegno ed entusiasmo nelle funzioni a lei assegnate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA