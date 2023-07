Dopo Trilaterale, pranzo ministri Esteri in Riviera a Numana

L'arrivo in motovedetta da Ancona a Numana, un pranzo di lavoro al ristorante "La Torre", la musica (l'Inno alla Gioia e brani di Ennio Morricone) suonata al violino dal maestro Marco Santini, la visita al museo Antiquarium e poi un gelato in piazzetta da Morelli. La splendida cornice numanese sulla Riviera del Conero ha suggellato la visita nelle Marche dei ministri degli Esteri di Italia, Antonio Tajani, Croazia Gordan Grlić Radman e Slovenia Tanja Fajon impegnati stamattina, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, nella Riunione Trilaterale per la Collaborazione nell'Alto Adriatico.

A loro, per il pranzo istituzionale, insieme ai sindaci di Numana, Gianluigi Tombolini, e di Ancona, Daniele Silvetti, si è unito il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg.

Quest'ultimo, a Numana, si è intrattenuto per qualche momento con due turisti austriaci che per il secondo anno consecutivo hanno trascorso le vacanze nella cittadina, blindata per l'occasione dai controlli delle forze dell'ordine per la presenza dei ministri.

Non sono mancati però momenti di interazione dei rappresentanti istituzionali con la cittadinanza e i locali tipici, culminati con un cono gelato in piazzetta. Al termine della visita i ministri degli Esteri di Italia, Slovenia e Croazia sono partiti alla volta di Vilnius per il vertice Nato di domani.



