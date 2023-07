Daspo urbano per tre giovani dopo rissa a Offida

(ANSA) - OFFIDA, 10 LUG - Il questore di Ascoli Piceno Massimo Modeo ha emesso 3 provvedimenti di Daspo Urbano a carico di tre giovani di Offida, su segnalazione del Comando Provinciale dei Carabinieri. Le misure si riferiscono ai fatti avvenuti nella nottata del 22 giugno, nei pressi di un bar del centro storico di Offida, uno dei più frequentati dalla movida del fine settimana. In quell'occasione c'erano stati con calci e pugni, lancio di bottiglie di vetro, suppellettili e sgabelli del bar.

Per i tre giovani, oltre alle conseguenze penali, è scattato il Daspo Urbano per complessivi 21 mesi, durante i quali non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati nella zona del centro storico del Comune di Offida dalle ore 20:00 alle ore 6:00 di ogni giorno.

La violazione a tale divieto (Dacur), è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20mila euro.

(ANSA).