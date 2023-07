Consiglio regionale premia campione mondiale kickboxing

Nel corso di una cerimonia a Palazzo delle Marche ad Ancona, il campione pesarese di kickboxing Jordan Valdinocci ha ricevuto un encomio dal Consiglio regionale. L'atleta è stato premiato dal Presidente Dino Latini, con il vicepresidente Andrea Biancani e la consigliera segretaria Micaela Vitri, che ha proposto il riconoscimento all'Ufficio di Presidenza. "Il talento, la dedizione, lo spirito sportivo dimostrati da Jordan - ha affermato Latini - lo rendono un esempio di tenacia per tutti i giovani".

Valdinocci, classe 1992, a distanza di due anni dal primo titolo, vinto nel 2021 a Monaco di Baviera nella categoria Wku, ha ottenuto lo scorso 25 marzo a Campione d'Italia il secondo titolo mondiale, diventando il nuovo campione di Iska in occasione del kickboxing e muay thai "The Arena". "L'Assemblea legislativa - ha aggiunto Latini - è fiera di consegnarti questo encomio, attestato di stima e di riconoscimento non solo del Consiglio regionale, ma di tutta la comunità marchigiana".

Il vicepresidente Biancani e la consigliera segretaria Vitri hanno evidenziato l'importanza di investire nello sport e nella cultura dello sport, anche attraverso discipline meno conosciute in Italia, ma molto seguite all'estero. Con un curriculum iniziato con il kung fu e il basket, Valdinocci si avvicina alla kickboxing a 18 anni. Oggi è anche allenatore nella palestra da lui fondata a Pesaro e assistente tecnico per le competizioni statunitensi di Ultimate Fighting Championship. Collabora con le scuole e sta portando avanti progetti per la diffusione della paraboxing in carrozzella.



