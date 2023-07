Classifica Censis atenei, rettore Unicam, 'oltre le aspettative'

L'Università di Camerino guida, anche per quest'anno, la classifica Censis delle università, attestandosi al primo posto tra i piccoli atenei fino a 10mila iscritti. Confermato grazie al punteggio assoluto di 101,7 anche il primato per il terzo anno tra tutti gli atenei italiani, sia statali che privati, compresi i politecnici. La valutazione è stata ottenuta elaborando criteri come i servizi erogati, le strutture disponibili e le borse di studio ma anche il livello di internazionalizzazione, la comunicazione, la digitalizzazione dei servizi e l'occupabilità. Proprio per i servizi e per le attività di comunicazione, Unicam ha ottenuto il punteggio massimo di 110.

"Il punteggio ottenuto quest'anno - sottolinea il rettore Claudio Pettinari - va oltre ogni più rosea aspettativa: abbiamo infatti raggiunto il punteggio di 101,7, aumentando di due punti rispetto allo scorso quando avevamo già raggiunto un risultato straordinario, e siamo l'unico Ateneo italiano che supera i cento punti - sottolinea -. Con grande soddisfazione dedico anche quest'anno questo importante successo non solo alle nostre studentesse ed ai nostri studenti, che ci scelgono, con la consapevolezza di trovare servizi ed opportunità per la loro formazione e crescita, ma anche a tutta la comunità universitaria, perché abbiamo dimostrato, ancora una volta, che i risultati si ottengono con serietà, impegno, lavoro e dedizione". E conclude: "Era fondamentale non solo mantenere le posizioni degli anni scorsi ma migliorarsi ancora: ci eravamo dati questo obiettivo ed abbiamo lavorato per raggiungerlo, insieme. A tutte ed a tutti va il mio più grande ringraziamento".



