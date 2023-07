Camerino guida la classifica Censis delle università

(ANSA) - ANCONA, 10 LUG - E' l'Università di Camerino, con i suoi 101,7 punti, a guidare la classifica delle università italiane per quanto riguarda i piccoli atenei statali (fino a 10mila iscritti), mentre Macerata (85,7) è terza nella stessa categoria. Tra i medi atenei (da 10mila a 20mila iscritti) guadagna una posizione l'Università Politecnica delle Marche (91,8) che si attesta ora al quinto posto, mentre ne perde tre l'Università di Urbino che diventa quindi dodicesima (82,3 punti). I risultati sono stati resi noti con la nuova classifica 2023-24 del Censis in cui i poli universitari vengono valutati in base a diversi criteri tra cui strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità. Il centro Italia, inoltre, risulta quello in cui si registra un maggior aumento di neoiscritti (+9,3%) rispetto all'anno precedente, mentre in generale i dati provvisori riferiti all'anno accademico 2022-2023 evidenziano un aumento delle immatricolazioni del 2,2%: a guidare questa tendenza ci sono le discipline economiche, giuridiche e sociali (+4,5% di immatricolati).

