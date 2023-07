Acquaroli, biodiversità chiave per lo sviluppo nell'Adriatico

"Per noi è un grande orgoglio avere nella nostra regione questo trilaterale, segno di un'attenzione al capoluogo e di tutto il lavoro che si sta facendo in questa direzione". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli arrivando alla trilaterale Italia-Croazia-Slovenia sulla cooperazione nell'alto Adriatico, in cui si discute anche di tutela ambientale e del rafforzamento delle biodiversità. "Il rispetto delle biodiversità e il ruolo della sostenibilità sono strategicamente linee che noi non solo abbiamo sempre sposato, ma che cerchiamo di difendere con la nostra azione amministrativa, e credo che la presenza del governo sia una conferma importante", ha aggiunto.

La sostenibilità è una strategia da portare avanti ma per portare sviluppo senza ostacolare la tenuta economica e sociale del nostro Paese, ha sottolineato Acquaroli, ponendo l'accento sul ruolo della tecnologia e sulla "sensibilità culturale e politica che noi abbiamo da sempre manifestato nei confronti del mare, una grande risorsa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA