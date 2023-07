2 nuovi asili nido per Comuni di Montegranaro e Porto Recanati

Due nuovi asili nido per i comuni di Montegranaro (Fermo) e Porto Recanati (Macerata).

Edifici nuovi, versatili e di alto valore qualitativo in termini di prestazione energetica e ambientale saranno costruiti per ospitare i bambini delle due realtà marchigiane. L'Agenzia del Demanio, attraverso la Struttura per la progettazione, ha dato supporto agli Enti locali e in pochi mesi dalla firma della convenzione è riuscita a consegnare la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi edilizi. Il progetto, finanziato dalla stessa Agenzia, permetterà ai Comuni di appaltare i lavori tramite Invitalia, rispettando così le scadenze per accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati a queste iniziative.

L'operazione è stata presentata stamani presso la Prefettura di Macerata, alla presenza del sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Lucia Albano, del prefetto, Flavio Ferdani, del direttore territoriale Marche dell'Agenzia del Demanio, Cristian Torretta, dei sindaci di Montegranaro, Endrio Ubaldi e di Porto Recanati, Andrea Michelini. In particolare, la progettazione riguarda gli interventi per la costruzione di due moderni edifici scolastici con ridotti consumi di energia prodotta quasi esclusivamente da fonti rinnovabili. Le opere esterne sono progettate per integrare l'edificio con l'area verde e prevedono la realizzazione di orti urbani didattici da gestire insieme ai residenti del quartiere, in modo da estenderne la fruibilità alla collettività, e sono dotate di sistemi di drenaggio sostenibile. I due comuni marchigiani sono tra i primi firmatari delle convenzioni con la Struttura per la progettazione dell'Agenzia del Demanio.



