Proposta matrimonio alla dama, sì durante corteo della Quintana

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 09 LUG - Doppia festa alla Quintana di Ascoli Piceno per il sestiere di Porta Solestà. La conquista del sedicesimo palio personale del cavaliere di Foligno Luca Innocenzi è valsa al sestiere la 34/a vittoria alla Quintana ieri sera in onore della Madonna della Pace; ma c'è stato un altro motivo di festa per il sestiere gialloblù, vale a dire la proposta di matrimonio che la Dama di luglio ha ricevuto durante il corteo.

Non a caso, la location scelta è stato il ponte di Solestà che dà nome al sestiere. Mentre i figuranti gialloblù si avvicinavano al centro di Ascoli per partecipare al corteo in direzione del campo dei giochi dello Squarcia, improvvisamente è arrivato uno ordine di fermarsi proprio mentre la dama, Marina Nardinocchi, era al centro del ponte, famoso per essere visitabile al suo interno e meta di turisti. Rapidamente si è palesato il suo fidanzato, Ivan Pistolesi che, senza indugio e al suono delle chiarine, si è inginocchiato davanti alla Dama-fidanzata e, mostrandole l'anello, le ha chiesto di sposarlo. Un attimo di comprensibile incredulità e poi è arrivato sì che, chissà, magari ha poi propiziato anche la conquista del palio. (ANSA).