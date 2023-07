Luca Innocenzi per Porta Solestà ha vinto la Quintana di Ascoli

Luca Innocenzi ha vinto, per il sestiere di Porta Solestà, la Quintana di Ascoli Piceno corsa ieri sera in onore della Madonna della Pace, conquistando il palio disegnato dall'artista ucraina Olena Panasiuk.

Per il cavaliere di Foligno è la 16/a vittoria che ha voluto dedicare a Massimo Gubbini, cavaliere anche lui folignate il quale non ha potuto prendere parte alla Quintana di Ascoli perché gravemente infortunatosi in una prova una settimana fa a Foligno; l'altro assente ieri sera è stato il cavaliere di Sant'Emidio Pierluigi Chicchini, a sua volta infortunatosi nelle prove ad Ascoli due settimane fà. Per Solestà è la 34/a vittoria. In sella al purosangue inglese Katy Way, Innocenzi dopo una prima tornata incerta, ha poi allungato conquistando infine 1.990 punti che gli sono valsi la vittoria. Al secondo posto Lorenzo Melosso per Porta Romana (1940), terzo Tommaso Finestra di Sant'Emidio (1.938), quarto Denny Coppari di Porta Tufilla (1.930), quinto Lorenzo Savini di Porta Maggiore (1.826), sesto Nicholas Lionetti della Piazzarola (1.796).

La sfida al Moro al campo dei giochi dello Squarcia è stata preceduta dall'imponente corte di 1.200 figuranti in costume, del Quattrocento, che ha attraversato il centro storico di Ascoli con in testa il presentatore della Rai Massimiliano Ossini nel ruolo di Araldo e il Magnifico Messere e sindaco Marco Fioravanti. La Quintana di Ascoli torna domenica 6 agosto con la giostra in onore del patrono della città Sant'Emidio, detta "della tradizione". (ANSA).