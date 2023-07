La MeMo a Fano compie 13 anni, oltre 583mila prestiti

(ANSA) - FANO, 09 LUG - Tredici anni di MeMo, la Mediateca Montanari, a Fano (Pesaro Urbino). Un traguardo importante per la città che verrà raggiunto lunedì 10 luglio: in questo lasso di tempo la Memo ha incontrato 1.379.565 persone, ha registrato 583.499 prestiti, ha iscritto 26.555 nuovi utenti e ha realizzato 3.785 attività dedicate al pubblico.

"Un servizio cresciuto con la sua città e un servizio attento ai bisogni dei cittadini dando sempre spazio alle sperimentazioni e alle relazioni - così definisce la Memo l'assessore alle Biblioteche Samuele Mascarin - contribuendo ad aprire riflessioni importanti in città con la finalità di sostenere in cittadini quesa consapevolezza e proiettare Fano nel futuro". Come avvenuto in tutti gli anni, MeMo ha organizzato una festa di compleanno quest'anno sul tema "le leggende e le tradizioni del mondo e delle Marche": dalle 15.00 alle 23.00 incontri, laboratori, letture, mostre, mercatini, premiazioni e l'immancabile torta. L'evento è organizzato con il coinvolgimento del Cremi - Centro ricerca e mediazione culturale del Comune di Fano. Durante tutto il pomeriggio sarà attivo il Mercatino di libri a sorpresa (tutto il ricavato andrà all'Associazione Amici delle Biblioteche di Fano per sostenere le attività del Sistema Bibliotecario) e sarà inoltre possibile ammirare Il mio passaporto: storie di migranti, un'installazione curata dall'associone Millevoci, dedicata alle storie di immigrazione della nostra città. Alle 18 sarà il momento della torta offerta da Dussmann srl e dei saluti istituzionali alla presenza del sindaco Massimo Seri e dell'assessore Samuele Mascarin. (ANSA).