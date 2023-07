Viavai da un appartamento, arrestato per spaccio di droga

La polizia ha fatto irruzione in un appartamento al sesto piano del grattacielo multietnico Hotel house a Porto Recanati (Macerata) dov'era stato notato un sospetto viavai di persone e ipotizzata un'attività di spaccio di stupefacenti. Grazie anche all'intervento di una unità cinofila antidroga della Questura di Ancona, sono state rinvenute e sequestrate 14 dosi di cocaina, del peso complessivo di 7,25 grammi, occultate in un mobile della cucina, oltre a 500 euro ritenuti provento dello spaccio, un bilancino di precisione e materiale confezionare le dosi. Gli agenti hanno arrestato un 26enne per detenzione di droga a fini di spaccio.

L'uomo aveva cercato di sviare le indagini, consegnando alla polizia una dose di hascisc (1,25 grammi); invece gli agenti hanno perquisito la casa e trovato altra droga. Il controllo è scattato nell'ambito e a seguito di quanto analizzato e pianificato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuto in Prefettura a Macerata: la Questura di Macerata ha organizzato ed eseguito servizi straordinari di controllo nel territorio di Porto Recanati, con particolare attenzione alla zona dell'Hotel House. Nel corso delle varie verifiche sono state identificate 190 persone e controllati 100 veicoli. I servizi sono stati effettuati anche con l'ausilio dei poliziotti del Reparto prevenzione crimine di Perugia. (ANSA).