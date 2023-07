Pugilato: 4/8 a Civitanova c'è il Tricolore dei Superleggeri

Torna sul ring Charlemagne Metonyekpon, detto Charly, pugile originario del Benin ma italiano a tutti gli effetti e idolo locale a Castelfidardo, dove vive e si allena. Campione italiano dei superleggeri, difenderà il titolo dall'assalto dello sfidante argento di passaporto italiano, e residente a Ragusa, Federico Schinina. Il match, secondo quanto rende noto la Fpi, si svolgerà il prossimo 4 agosto nel corso della riunione in programma nello stadio comunale di Civitanova Marche.

Ad organizzare la manifestazione, che prevede altri tre incontri di cui uno femminile, sarà la A&B Events di Alessandra Branco in collaborazione con il 'Team Magnesi'. Per Metonyekpon sarà la terza difesa della cintura tricolore dopo i successi contro Jacopo Fazzino e Stefano Ramundo. (ANSA).