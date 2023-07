Danni a produzione Verdicchio, Matelica chiede stato di calamità

Il Comune di Matelica, in provincia di Macerata, richiede lo "stato di calamità naturale a causa della grave situazione che si è venuta a creare nei vigneti del territorio per via del maltempo". Le abbondanti piogge, che a metà giugno sono addirittura sfociate in delle vere e proprie "bombe d'acqua", fa sapere l'amministrazione, "hanno gravemente compromesso la produzione vitivinicola non solo per i danni diretti dei violenti rovesci, ma anche per l'impossibilità degli agricoltori nell'eseguire trattamenti fitosanitari ai vigneti o vederli vanificati proprio a causa delle piogge".

Questo, continua il Comune, "ha provocato il diffondersi di specie fungine che hanno distrutto buona parte del raccolto e provocheranno problemi anche nelle prossime annate, in quanto alcune piante non potranno essere più curate e diventeranno improduttive. In molti casi quest'anno non ci sarà proprio raccolto, provocando inevitabilmente delle importanti ripercussioni economiche che metteranno a rischio i bilanci delle aziende agricole, con gravi contraccolpi sull'occupazione locale". Per questo motivo il Comune "ha emesso una delibera in cui richiede alle autorità istituzionali nazionali e regionali preposte, il riconoscimento dello stato di calamità naturale".

L'amministrazione comunale richiede altresì alle autorità preposte "di concedere agli imprenditori agricoli colpiti gli aiuti, le agevolazioni e gli sgravi economici necessari per il ripristino delle colture danneggiate, nonché un sostegno per la perdita del reddito". L'atto è stato trasmesso al presidente della Regione, all'assessore regionale all'Agricoltura, al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e ai Comuni di Castelraimondo, Camerino, Pioraco, Esanatoglia, Gagliole, Cerreto D'Esi e Fabriano in qualità di produttori del Verdicchio di Matelica, affinché "valutino di condividerne il contenuto e possano richiedere per i loro enti il riconoscimento dello stato di calamità naturale".

"La situazione è diventata settimana dopo settimana sempre più preoccupante - commenta il vicesindaco e assessore all'Agricoltura Denis Cingolani - molti viticoltori sono in ginocchio e quest'anno non raccoglieranno nulla". (ANSA).