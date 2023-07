A Pesaro divieto di balneazione in tratti Baia Flaminia

(ANSA) - PESARO, 08 LUG - Divieto temporaneo di balneazione a Pesaro in Baia Flaminia (nelle acque marino-costiere corrispondenti ai tratti individuati come: zona 50 metri nord tratto a mare viale Varsavia; 150 metri sud tratto a mare viale Varsavia; via Parigi n. civico 8; viale Berna). Lo prevede l'ordinanza numero 1.455, in vigore da oggi, 8 luglio 2023. Lo rende noto il Comune.

"Dalle analisi microbiologiche effettuate da Arpam sono emersi alcuni valori superiori ai limiti, a causa della forte precipitazione che si è abbattuta sul territorio lo scorso giovedì. I test di controllo verranno effettuati nuovamente nella giornata di domani, seguiranno comunicazioni". (ANSA).