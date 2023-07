Sciopero metalmeccanici, ad Ancona 300 in piazza

(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - Diritti, salario, detassazione degli aumenti, garanzie e tutele dei livelli occupazionali, sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi i punti cardine della manifestazione dei metalmeccanici di oggi in piazza del Papa ad Ancona, come in altre piazze d'Italia. Durante l'iniziativa, organizzata dai sindacati di categoria Fiom, Fim e Uilm delle Marche in occasione dello sciopero nazionale del 7 e 10 luglio, è stata ribadita la necessità del sostegno del governo allo sviluppo del sistema industriale italiano. Circa 300 i manifestanti in piazza, tra cui i lavoratori delle aziende al centro di vertenze nelle Marche, tra cui Whirlpool e Cnh.

"Chiediamo al governo tavoli di confronto - ha detto Isabella Gentilucci, della segreteria organizzativa della Uilm di Ancona - per parlare di politiche vere che possano salvaguardare l'industria, che ha finora sorretto l'economia italiana, e i lavoratori". "Siamo in piazza per rivendicare aumenti nei salari che sono troppo bassi e la detassazione dell'aumento ottenuto a giugno - ha affermato Sara Galassi, segretaria generale Fiom Marche - ma anche perché sia messo al centro delle politiche economiche e industriali il lavoro metalmeccanico. Finora abbiamo ricevuto scarse risposte, ma sono migliaia di lavoratori a rischio nell'anconetano, nello jesino o nel settore elettrodomestico del fabrianese".

Oltre allo spostamento delle produzioni e alle delocalizzazioni, "il rischio vero è - secondo Gentilucci -, lo shopping che le multinazionali fanno con le nostre industrie: non si può pensare di venire in Italia, acquistare il brand, il know how e i progetti italiani per poi chiudere i siti produttivi e svuotare le nostre industrie per andare a fare profitto altrove".

Altro tema è la transizione ecologica: "Non servono interventi spot - ha osservato Gregorio Abbate (Uilm), dipendente Raicam di Maiolati Spontini -, bisogna avere una visione di un'Italia industriale, a meno che non vogliamo fare tutti servizi e turismo con contratti inesistenti. E nel frattempo tutelare i lavoratori che hanno perso il lavoro e gli altri che, sicuramente, lo perderanno a breve. Siamo in piazza per rivendicare il diritto al lavoro". (ANSA).