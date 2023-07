Sicurezza: siglato protocollo telecamere Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 07 LUG - Sottoscritta in Prefettura l'intesa tra la Questura ed il Comune di Ascoli Piceno per la fruizione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza cittadino. Grazie a tale accordo, firmato dal sindaco Marco Fioravanti e dal questore Vincenzo Massimo Modeo, informa una nota, i flussi video provenienti dall'impianto di videosorveglianza e controllo accessi del Comune di Ascoli, strutturato mediante una rete di telecamere di contesto dislocate sui territorio comunale e in corrispondenza degli snodi viari principali, saranno a disposizione della sala operativa della Polizia di Stato, incrementando così gli strumenti a disposizione degli operatori della sicurezza e rafforzando l'attività di controllo sia ai fini preventivi che repressivi di ogni forma di illegalità.

Con la firma dell'accordo, inoltre, viene data attuazione alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno e al Patto per la sicurezza urbana siglato tra la Prefettura e il Comune di Ascoli Piceno lo scorso 15 novembre, nella parte in cui viene conseguito un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunale, e stabiliscono impegni volti ad incrementare progressivamente il coinvolgimento della Polizia municipale nelle attività di vigilanza, nella prospettiva di renderne maggiormente proficuo l'impiego nei servizi da svolgersi in concorso con le forze di polizia, secondo le rispettive attribuzioni e responsabilità.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Prefetto De Rogatis, il quale, unitamente al Sindaco e al Questore, ha sottolineato l'efficacia dei sistemi di videosorveglianza, in adesione e in continuità con le strategie già poste in essere.

(ANSA).