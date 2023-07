Pesaro2024: Biancani, Regione non ha ancora ripristinato risorse

(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - "Mancano 5 mesi al 2024, anno in cui Pesaro sarà Capitale Italiana della Cultura, e ancora la Regione Marche non ha stanziato il milione di euro promesso".

Così in una nota il consigliere regionale del Pd Andrea Biancani. "Il sostegno finanziario di un milone di euro assicurato dalla Regione è stato dimezzato nel Programma della cultura - aggiunge -, ho chiesto di ripristinarlo nella variazione di bilancio prevista entro luglio". Ma secondo Biancani, che ha presentato un'interrogazione insieme a Micaela Vitri, "il problema delle risorse insufficienti coinvolge tutto il settore, spettacolo dal vivo, festival, cinema, accoglienza.

Stanno uscendo le graduatorie dei bandi, ma molti dei progetti vincitori non saranno finanziati per carenza di risorse. Senza garanzie, istituzioni e associazioni sono in difficoltà per realizzare gli eventi". L'interrogazione che chiede di "ripristinare nella prima variazione utile del bilancio regionale gli stanziamenti a favore del progetto speciale Capitale italiana della Cultura 2024, con l'importo di 500mila euro" è all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo.

