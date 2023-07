Corsi sanitari per decine di operatori della Questura di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - Primo soccorso, uso del defibrillatore, benessere. Questi gli ambiti sanitari su cui si sono svolti recentemente corsi teorici e pratici per il personale della Questura di Ancona.

In collaborazione con l'Ufficio Sanitario Provinciale, 66 operatori della Polizia di Stato della Provincia hanno conseguito l'abilitazione per "Addetti al primo Soccorso", acquisendo le conoscenze e tecniche per l'assistenza di base in caso di infortuni o malori occorsi sul luogo di lavoro.

Sono 50, invece, i dipendenti che hanno seguito il corso Blsd per l'addestramento all'uso del defibrillatore semiautomatico.

Sotto il profilo del benessere del personale, infine, è stata data la disponibilità per eseguire Ecg su base volontaria per rispondere sempre più alle esigenze di benessere del personale: all'iniziativa hanno aderito ben 74 dipendenti.

"Le attività Istituzionali della Polizia di Stato - ha detto il questore Cesare Capocasa - non possono prescindere dalla preliminare formazione professionale degli operatori nonché dalla promozione del benessere del personale". (ANSA).