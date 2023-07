Concerto ad Ancona di Tiziano Ferro, maxi dispositivo sicurezza

(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - Sono 22mila i biglietti venduti per il concerto di Tiziano Ferro che si terrà domani, 8 luglio, allo stadio del Conero di Ancona. Un enorme afflusso di persone e fan del musicista di Latina che torna, dopo sei anni dall'ultima tournée, a calcare i palchi degli stadi di tutta Italia con il nuovo "Tzn tour 2023", di cui quella di Ancona è la dodicesima tappa. Sarà un concerto in cui l'artista ripercorrerà grazie a oltre 30 brani - da "Xdono" e "Sere nere" fino al nuovo singolo "Destinazione mare" - la sua ventennale carriera e l'intera discografia. Nel corso dello show anche molti video proiettati su un muro di schermi led di oltre 800 mq e l'omaggio a Raffaella Carrà.

Dati i grandi numeri attesi per l'occasione, si sono riuniti il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e la commissione provinciale di vigilanza. Saranno impiegati circa 100 operatori di polizia, carabinieri, guardia di finanza: allo stadio è stata istituita la cabina di regia del centro operativo di sicurezza. Presenti anche agenti della polizia stradale e ferroviaria per i servizi di vigilanza e sicurezza della viabilità, polizia locale, vigili del fuoco e personale sanitario per gli aspetti di specifica competenza.

Intensificati i servizi di controllo del territorio, dalle prime ore del mattino e fino al termine dell'evento; in servizio 262 addetti alla sicurezza, 18 operatori antincendio, 3 medici, 40 soccorritori abilitati Blsd e 9 ambulanze. Istituito anche un treno speciale, con una capienza di circa 1.000 persone, da e per la stazione ferroviaria Ancona Stadio, e sarà pronto anche un secondo treno straordinario.

Informazioni in tempo reale sui canali Telegram e Facebook del Comune di Ancona su viabilità, traffico, parcheggi e trasporti. L'apertura dei cancelli del Del Conero è fissata per le ore 16:30. Per quanto la viabilità è previsto un bus navetta gratuito (linee blu, gialla e rossa) attivo dalle ore 14 con frequenza ogni 6/8 minuti fino alle 21, e poi ritorno al termine del concerto fino a completare il deflusso. Chiusi al traffico alcuni tratti di via Cameranense, via Filonzi, via Primo Maggio e via Borsellino. (ANSA).