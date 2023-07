Ambiente: ad Ancona stati generali Contratti di fiume

(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - Firmato in Regione Marche l'Accordo negoziato per l'Alto Potenza. La sottoscrizione dell'accordo è avvenuta in occasione degli Stati generali dei Contratti di Fiume, organizzati oggi in Regione, alla presenza dell'assessore all'ambiente Stefano Aguzzi, del direttore della Protezione civile regionale Stefano Stefoni, del coordinatore del Tavolo nazionale dei contratti di fiume Massimo Bastiani, e dei referenti regionali del Tavolo Nazionale, Endro Martini e David Belfiori.

Si tratta di un patto che prevede sei azioni e interventi multisettoriali per circa 5,7 milioni di euro per ridurre il rischio idrogeologico nell'area a monte del fiume Potenza: la realizzazione di aree di espansione a San Severino Marche, Passo di Treia e Castelraimondo, dove è previsto anche un parco urbano fluviale; uno studio sulla regimazione delle acque meteoriche; un progetto-guida per la valorizzazione delle architetture dell'acqua nell'Alto Potenza; un itinerario storico-artistico San Severino-Castelraimondo e valli Elce-Grilli, con superamento in sicurezza della strada provinciale. Coinvolge nove enti: l'Unione Montana Potenza, Esino, Musone (capofila), la Regione Marche, il Consorzio Bonifica Marche, il WWF Marche, Adsp Alto Potenza e Scarzito, la Scuola Lancio Mosca, la Società Arca bio, l'Ordine geologi delle Marche, la Società agricola-forestale di gestione dei beni agro-silvo-pastorali delle Marche.

I contratti di fiume sono protocolli per la gestione del bacino idrografico di un corso d'acqua che favoriscono inoltre la partecipazione di vari stakeholder nell'ottica di una valorizzazione fluviale. Già 14 i contratti di fiume attivati nelle Marche. Per una diffusione ampia di questi protocolli nel 2008 è stato creato un Tavolo di Lavoro Nazionale dei Contratti di Fiume. Il prossimo appuntamento si terrà a fine 2023 a Napoli, a cinque anni dall'ultimo incontro del 2018. (ANSA).