Trilaterale dell'Alto Adriatico ad Ancona il 10 luglio

(ANSA) - ANCONA, 06 LUG - Il prossimo lunedì 10 luglio si svolgerà ad Ancona, presso la Mole Vanvitelliana, la IV Riunione dei Ministri degli affari esteri di Italia, Croazia e Slovenia sulla cooperazione nell'Alto Adriatico, con focus sui temi della connettività, dell'economia del mare, dell'ambiente e della sicurezza interna.

Alla riunione prenderanno parte il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il ministro degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica di Croazia, Gordan Grlić Radman, e il vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri ed Europei della Slovenia, Tanja Fajon.

Si tratta di un importante vertice per la collaborazione degli Stati che si affacciano sul Mare Adriatico, teso a rafforzare la comunione di intenti sulla protezione ambientale e sulla tutela delle biodiversità marine in connessione con la valorizzazione delle rotte cargo e passeggeri tra i rispettivi porti. I lavori inizieranno alle ore 10.30 nella Sala delle Polveri. È prevista la firma di una dichiarazione congiunta, cui seguirà orientativamente intorno alle ore 12.00 una conferenza stampa congiunta dei tre ministri presso l'Auditorium Orfeo Tamburi. I lavori proseguiranno a Numana con una colazione di lavoro a cui partecipa come invitato speciale il Ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg e la visita al Museo Antiquarium.

"La città di Ancona, città di mare dalla cultura millenaria - sottolineano il sindaco Daniele Silvetti e l'assessore a Attività economiche e Grandi Eventi Angelo Eliantonio - è stata scelta quale porto commerciale e turistico di importanza centrale del Medio Adriatico. L'Incontro Trilaterale costituisce una occasione rilevante per l'immagine della città a livello nazionale ed internazionale, per la sua significativa diffusione mediatica, e il programma dell'Incontro trilaterale prevede momenti che valorizzano sia la bellezza della Mole Vanvitelliana, quali l'arrivo dei Ministri dall'Ingresso lato Porta del Mare e l'accesso alla sala delle Polveri sia la limitrofa località di Numana, con la prevista visita all'Antiquarium statale". (ANSA).