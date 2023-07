Scalpore a Norcia per video dopo incidente stradale

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 06 LUG - Stanno destando scalpore a Norcia e in Valnerina alcuni video pubblicati su Youtube che riprendono i momenti successi a un incidente stradale avvenuto il 4 luglio lungo la superstrada Ascoli-Mare, nel territorio di Monteprandone, nel quale sono rimasti feriti cinque ragazzi originari della Valnerina umbra, tra cui una ricoverata in ospedale.

Secondo quanto risulta all'ANSA non ci sarebbero al momento accertamenti in corso sulla diffusione delle immagini che sembrano essere state riprese da una persona di passaggio.

Nei vari video si vedono l'auto dopo l'incidente e i soccorsi alle persone ferite. In particolare a una giovane all'interno di una vettura.

Sulla dinamica dell'incidente stanno compiendo accertamenti gli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto con il supporto dei vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto e del personale del 118. Dai primi accertamenti era emerso che un mezzo pesante avrebbe tamponato l'auto, con a bordo i cinque ragazzi.

La Procura di Ascoli Piceno sta intanto valutando se ci sono estremi di reato nella diffusione sui social del video. Nel sinistro sono rimasti feriti quattro giovani provenienti dall'Umbria, tra cui una ragazza che a causa delle gravi condizioni è stata immediatamente trasferita in eliambulanza al Trauma Center dell'Ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sul luogo del sinistro una persona in scooter ha ripreso nell'immediatezza i ragazzi feriti e impauriti e anche la ragazza rimasta incastrata fra le lamiere dell'auto su cui viaggiava con gli amici, distrutta dalla collisione con un camion. (ANSA).