Piogge portano peronospera della vite, allarme cooperativa Vinea

(ANSA) - OFFIDA, 06 LUG - L'andamento meteorologico degli ultimi mesi caratterizzato da abbondanti ed incessanti piogge sta compromettendo il raccolto del comparto vitivinicolo. A lanciare l'allarme è la Vinea di Offida (Ascoli Piceno). Le piogge copiose "hanno favorito e stanno ancora favorendo lo sviluppo della peronospora della vite che al momento attuale ha già provocato danni (perdite di produzione) stimabili intorno al 50-60%; alcune aziende segnalano di aver già avuto il 100% di danni".

Le piogge oltre che favorire lo sviluppo del fungo non hanno permesso alle aziende di intervenire con i prodotti antiparassitari in maniera tempestiva in quanto non è stato possibile accedere all'interno dei vigneti con i mezzi meccanici nei momenti opportuni a contrastare la malattia. Una situazione che attualmente sta compromettendo anche la raccolta di altre colture (grano, olivo) era stata già segnalata alla Regione Marche con nota del 19 maggio 2023.

Al momento la preoccupazione degli agricoltori è veramente alta ed è stata ribadita all'assemblea dei soci della Vinea, il 29 giugno 2023 ad Offida. A seguito della quale la Vinea ha nuovamente posto all'attenzione della Regione Marche la problematica chiedendo di mettere in campo "tutte le eventuali iniziative, agevolazioni, risorse possibili allo scopo di aiutare il comparto messo a dura prova dal susseguirsi delle problematiche degli ultimi tempi, chiedendo di poter intervenire sul pagamento delle rate di mutuo con sospensive per le aziende agricole, sulla possibilità di sospendere il pagamento dei contributi agricoli".

Vinea chiede anche di attivare "tutte le forme che possano dare un sostegno al reddito degli agricoltori permettendo loro di superare questa annata e consentire loro di ripartire dalla prossima". (ANSA).