Giovanni Allevi, per superare il dolore medito

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Per superare il dolore, mi dedico alla #meditazione. Mantengo il contatto col Dio Tutto della #Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa, finché l'Ego svanisce ed io divento Nulla". Lo dice Giovanni Allevi in un tweet con una foto in cui il compositore e pianista, in cura per un mieloma, appare disteso a letto con gli occhi chiusi, e un gattino tra le braccia. (ANSA).