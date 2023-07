Barca in avaria incagliata zona San Bartolo, bambino ha malore

(ANSA) - PESARO, 06 LUG - La Guardia Costiera di Pesaro ha soccorso sei diportisti - tre adulti e tre bambini, la più piccola di un anno di età - a bordo di un'imbarcazione incagliatasi vicino alle scogliere davanti Fiorenzuola di Focara (Pesaro Urbino), nelle acque antistanti il colle San Bartolo. Il natante da diporto ha avuto un'avaria e la situazione ha creato molta preoccupazione sia negli adulti che, soprattutto, nei bambini, uno dei quali ha accusato un malore.

Sul posto è intervenuto il battello veloce della Guardia Costiera GCB126 che ha permesso di mettere in salvo gli occupanti e di sbarcarli poi sulla banchina del porto di Pesaro.

Nel frattempo, la motovedetta CP2086 ha prestato assistenza all'unità in avaria: dopo aver risolto il problema al motore, l'imbarcazione ha ripreso la normale navigazione ed è stata scortata fino all'ormeggio in prossimità del fiume Foglia.

Il bambino che ha accusato il malore è stato affidato alle cure del personale sanitario allertato dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Pesaro. (ANSA).