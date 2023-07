Aggressione al padre 90enne, ammonimento per un uomo di 62 anni

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 06 LUG - Il questore di Ascoli Piceno, Vincenzo Massimo Modeo, ha emesso la misura di prevenzione dell'ammonimento, ai sensi dell'art. 3 D.L. 93/2013, nei confronti di un uomo 62enne residente ad Ascoli, responsabile di violenza nei confronti del padre novantenne. I fatti risalgono al 30 giugno, quando la sala operativa della Questura, su richiesta dell'anziano, ha fatto intervenire gli agenti nel quartiere di Monticelli per una lite in una famiglia, già seguita dai servizi sociali.

L'equipaggio della Volante ha accertato che vi era stato un diverbio tra l'anziano ed il figlio sessantaduenne, sfociato in aggressioni verbali e fisiche. La divisione Polizia Anticrimine, a seguito degli atti istruttori, ha concluso anche che la condotta del figlio era maturata in un contesto di violenza domestica e che tale comportamento si reiterava nel tempo, risultando tutt'altro che episodico. (ANSA).