Truffe on line, 15 denunciati nel Fermano

(ANSA) - ANCONA, 05 LUG - I carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno scoperto una serie di truffe, che hanno portato alla denuncia complessiva di 15 persone. Cinque responsabili di un raggiro ai danni di un residente di Falerone sono stati deferiti dai militari della Compagnia di Montegiorgio (Fermo). Lui aveva messo in vendita un paio di sci è stato contatto da un gruppo di uomini del Lazio; l'hanno indotto a effettuare più transazioni verso una carta Postepay riconducibile ai denunciati per un importo complessivo di 3.700 euro, convinto di ricevere lui il versamento, e poi si sono resi irreperibili. Stessa modalità messa in atto da quattro persone del Brindisino: hanno convinto una donna di Falerone, che voleva vendere una moto Harley Davidson, a effettuare operazioni di versamento su carte Postepay per circa 2.500 euro prima di accorgersi della truffa e rivolgersi ai militari.

Individuato anche un pregiudicato di Taranto, che si è finto operatore finanziario: è riuscito a convincere un'altra donna di Falerone a versare 1.750 euro sul suo conto corrente: è stato deferito all'autorità giudiziaria per frode informatica. Ha invece incassato 1.100 euro per la vendita di un tagliaerba una donna romena, residente in Calabria, che non ha poi inviato l'oggetto nesso in vendita all'acquirente. L'uomo l'ha segnalata e i carabinieri l'hanno denunciata.

Due napoletani pregiudicati hanno architettato una truffa ai danni di un'anziana di Fermo: sostenendo che la figlia della donna avesse pendenze penali da saldare, si sono finti postini incaricati di ritirare contanti per 5.000 euro e gioielli in oro. Poi hanno fatto perdere le tracce a bordo di un'auto noleggiata. Da lì i carabinieri sono riusciti a identificarli e denunciarli per truffa aggravata in concorso. Minore l'importo del raggiro un residente di Monte Urano, pregiudicato, che ha ingannato una donna del posto: lei ha pagato 250 euro per una polizza assicurativa per un'auto, senza poi riuscire a contattarlo; a trovarlo ci hanno pensato i carabinieri. (ANSA).