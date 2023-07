Pdl di Fdi su Ancona capoluogo Macroregione adriatico ionica

(ANSA) - ANCONA, 05 LUG - Una proposta di legge regionale per "ridisegnare il ruolo di Ancona all'interno del progetto Macroregione Adriatico-Ionica, individuandola come perno centrale su diversi ambiti di interesse del capoluogo". A presentarla alla stampa oggi il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Carlo Ciccioli. "Interventi relativi ad Ancona capoluogo di regione ed altri interventi per promuovere l'interregionalità e l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica" il titolo della pdl, di cui è primo firmatario.

Secondo Ciccioli, "le fonti di finanziamento sono diverse e flessibili e sulla base dei contributi consolidati da parte di tutti gli attori di Eusari, la Commissione europea redigerà il futuro Piano d'Azione entro il 2023, ma certamente saranno a disposizione alcune centinaia di milioni di euro. La giunta regionale di centrodestra, a guida Francesco Acquaroli - ha sottolineato -, punta decisamente sull'uscita dall'isolamento delle Marche, geografico e infrastrutturale, in favore di una vera e concreta internazionalizzazione, anche grazie a questo progetto di largo respiro".

La pdl prevede interventi e progetti come 'Grande Ancona' (interregionalità, internazionalizzazione, interconnessione e collaborazioni in vari ambiti, compresa la sanità) e 'Mula' (cooperazione tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo per azioni strategiche coordinate per lo sviluppo montano e delle aree interne). Tra le iniziative la creazione di un Centro Studi Superiori Diritti Umani (Cssdu), l'instaurazioni di rapporti con organismi nazionali e internazionali, l'individuazione ad Ancona di una sede del Ministero degli Esteri e della Banca Europea Investimenti, l'istituzione di un fondo strategico permanente per il finanziamento e tutoraggio di progetti innovativi per la crescita economica e sociale. (ANSA).